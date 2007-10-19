Сегодня компания Вексельберга начинает выплаты пострадавшим
Представитель миллиардера побывал в ОГА
|Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.
По словам В.БОНДАРЯ, исполнительный директор компании “Газэкс”, находясь в Днепропетровске, имел с ним встречу. В.БОНДАРЬ сообщил, что компания обещает перечислить в благотворительный фонд в Ощадбанке по 500 тыс. грн. семье каждого погибшего и по 50 тыс. грн. – на каждого пострадавшего в результате взрыва.
Также губернатор Днепропетровской области сообщил, что представитель компании заявил о намерении вложить большие инвестиции в модернизацию предприятия «Днепрогаз».
Как сообщал УНИАН, подконтрольная российскому миллиардеру В.ВЕКСЕЛЬБЕРГУ компания “Газэкс” выплатит по 100 тыс. долларов жертвам взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске.
“Газэкс” принадлежит КЭС-холдингу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА и контролирует АО “Днепрогаз”.