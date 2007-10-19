Сегодня компания Вексельберга начинает выплаты пострадавшим

Компания, представляющая в Украине интересы российского миллиардера Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА, пообещала с 19 октября начать перечисление средств на благотворительный счет в Ощадбанке для пострадавших от взрыва газа в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

По словам В.БОНДАРЯ, исполнительный директор компании “Газэкс”, находясь в Днепропетровске, имел с ним встречу. В.БОНДАРЬ сообщил, что компания обещает перечислить в благотворительный фонд в Ощадбанке по 500 тыс. грн. семье каждого погибшего и по 50 тыс. грн. – на каждого пострадавшего в результате взрыва.

Также губернатор Днепропетровской области сообщил, что представитель компании заявил о намерении вложить большие инвестиции в модернизацию предприятия «Днепрогаз».

Как сообщал УНИАН, подконтрольная российскому миллиардеру В.ВЕКСЕЛЬБЕРГУ компания “Газэкс” выплатит по 100 тыс. долларов жертвам взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске.

“Газэкс” принадлежит КЭС-холдингу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА и контролирует АО “Днепрогаз”.