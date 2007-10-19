ЗАО «Судоходная компания «Укрферри» готовит пробный паромный рейс по маршруту Керчь-Поти. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами президент СК «Укрферри» Александр КУРЛЯНД.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, деятельность крымского паромного комплекса судоходной компании «Укрферри» начнется завтра торжественной церемонией сдачи в эксплуатацию железнодорожного моста, сооруженного на Килийском судоремонтно-судостроительном заводе и установленного в Керченском морском порту.

Вслед за открытием, отметил глава компании, состоится пробный паромный рейс из украинской Керчи в грузинский порт Поти, который сейчас готовят специалисты „Укрферри”.

По его словам, переправа сооружена за средства компании: прямые затраты превысили 15 млн. грн., а косвенные А.КУРЛЯНД не взялся оценить. Расходы окупятся, по его прогнозам, примерно за три года, хотя компания надеется достигнуть этого раньше.

Президент «Укрферри» считает, что введение в эксплуатацию Керченского паромного комплекса существенно сократится срок перевозки грузов из Украины в кавказском направлении. Это, в свою очередь, приведет к существенному снижению стоимости доставки и увеличению количества рейсов.

Справка УНИАН. ЗАО «Судоходная компания «Укрферри» создано 18 октября 1995 г. Владеет автомобильно-железнодорожными паромами «Герои Шипки» и «Герои Плевны», а также автомобильно-пассажирскими паромами «Каледония» и «Южная Пальмира». СК эксплуатирует железнодорожно-автомобильные паромные переправы Ильичевск-Варна (Болгария) и Ильичевск-Поти. В 2002 году Министерство транспорта и связи Украины присвоило СК «Укрферри» статус национального перевозчика.