Ющенко: многие годы Украине не хватало только одного

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает самой главной задачей обеспечить политическую стабильность в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на пресс-конференции в Лиссабоне по завершении саммита Европейской народной партии.

«Многие годы не хватало только одного – политической стабильности. Политическая стабильность становилась тем забором, тем барьером, который не начинал диалог внутри самой Украины: между людьми и политиками», - сказал Президент.

Украинский Президент отметил, что многие хотели бы видеть Украину раздробленной, в которой постоянно происходят политические скандалы и политические ссоры.

В.ЮЩЕНКО также обратил внимание на то, что сегодня по завершении досрочных парламентских выборов можно по-другому посмотреть на этот вопрос и выработать цивилизованные отношения между властью и оппозицией.

В.ЮЩЕНКО отметил, что политическая стабильность должна стать основой для реализации экономических и социальных реформ, создания антикоррупционного законодательства, проведения честной политики в сфере приватизации и т.п.