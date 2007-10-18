Ющенко: Кому безвизовый режим, кому бесплатный - увидим в январе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что до января европейский и украинский парламенты ратифицируют соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил в Лиссабоне, отвечая на вопрос украинских журналистов.

«Сейчас моя цель склонить европейский парламент еще в этом году ратифицировать эти соглашения и просить украинский парламент предпринять аналогичные шаги и ввести эти соглашения в действие», - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

Отметив, что введение в действие этих соглашений откроет для определенных категорий граждан безвизовый режим, для некоторых - визовый, но бесплатный, а еще для кого-то – платный, но по упрощенным процедурам, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Мы исходим из того, что до января, до введения расширенной Шенгенской зоны, мы добьемся в Европарламенте акцепта и ратификации ранее принятых соглашений, диверсификации по группам населения (относительно) нового (визового) режима».

Также Президент отметил, что на сегодня украинская и европейская стороны нашли несколько моделей, которые могут значительно активизировать процесс введения двустороннего визового режима.

Как сообщал УНИАН, Украина ввела безвизовый режим для граждан стран – членов ЕС в 2005 году.

18 июня этого года Украина и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.