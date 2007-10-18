В Киеве задержали подозреваемых в избиении китайских студенток

Сегодня в Министерстве внутренних дел Украины во время встречи заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции Николая КУПЯНСКОГО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине ЧЖОУ Ли обсуждались вопросы безопасности пребывания граждан Китая в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, в частности, речь шла о ходе расследования уголовного дела о нанесении неизвестными лицами телесных повреждений трем китайским девушкам, студенткам университета технологий и дизайна, имевшее место 14 октября в Печерском районе столицы.

На данный момент милицией уже задержаны трое подозреваемых. Расследование данного преступления находится на контроле руководства МВД.

Как подчеркивалось во время встречи, вопрос безопасности иностранцев в Украине находится на постоянном особом контроле МВД.