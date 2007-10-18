В Тернопольской области взрывом газа разрушен дом

В Тернопольской области в результате взрыва бытового газа разрушен частный дом.

Как сообщил УНИАН начальник центра пропаганды Главного управления МЧС в Тернопольской области Тарас КОЛОДНИЦКИЙ, взрыв произошел 17 октября в 20 часов в Залищицком районе. В результате взрыва получил ожоги хозяин дома.

“Стены, перегородки, перекрытия и кровля дома были полностью разрушены, а деревянные конструкции - загорелись”, - рассказал Т.КОЛОДНИЦКИЙ. На место происшествия прибыли спасатели пожарной команды поселка Товсте, оперативные группы Залищицкого районного отдела МЧС и Главного управления МЧС в Тернопольской области. Они потушили пожар. Владельца дома на тот момент жители села на собственном автотранспорте уже доставили в центральную коммунальную районную больницу в Залищиках. Пострадавший, по данным медиков, получил термические ожоги ІІ степени.

По словам Т.КОЛОДНИЦКОГО, 74-летний мужчина большую часть времени проживал у своих родных. Когда же там начали производить текущие ремонты, дедушку временно переселили в его дом, куда он изредка наведывался. Мужчина, по словам жителей села, был забывчив. Спасатели не исключают, что именно это стало причиной утечки газа и привело к взрыву. По данному факту ведется следствие.