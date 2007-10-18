Никуда призыв в армию не денется

Эксперты считают нереалистичной отмену призыва на срочную воинскую службу с 1 января 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований политических ценностей, об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов, проведенные по поводу договоренности БЮТ и НУ-НС отказаться от призыва со следующего года.

По убеждению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, это нереально, и вопрос даже не в технических особенностях, а в том, «является ли вчерашнее парафированное соглашение консолидированной позицией КИРИЛЕНКО, НУ-НС и Президента как главнокомандующего Вооруженными Силами Украины”. Эксперт считает, что Вячеслав КИРИЛЕНКО “сыграл на опережение, парафируя соглашение с такой формулировкой о контрактной армии”. Между тем, по мнению В.КАРАСЁВА, “согласования всех политических и технических деталей реализации этих задач нужно будет искать в более широком кругу заинтересованных участников: Президента, министра обороны, премьер-министра и двух коалициеобразующих политических сил”.

Директор военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Николай СУНГУРОВСКИЙ также считает нереальным переход армии на контрактную основу с 1 января. «Во-первых, нет смысла отменять призыв с 1 января. Призыв происходит в мае. Во-вторых, к этой дате не будут найдены необходимые финансовые ресурсы. Контракты не подписываются под обещания, они подписываются под реальные деньги. Ни одна политическая сила, какой бы сильной она ни была, не сможет найти необходимых денег”, - убежден эксперт.

В целом, по его мнению, отменять призыв и не нужно, это не первоочередная задача. “Сейчас Вооруженные Силы страдают не столько от призывной службы, сколько от нехватки вооружения. Умные люди те средства, которые нужно потратить на отмену призыва, потратили бы на техническую модернизацию армии”, - подчеркнул Н.СУНГУРОВСКИЙ.

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ спрогнозировал, что, скорее всего, Совет национальной безопасности и обороны примет по поводу отмены призыва “какое-то компромиссное решение и растянет по времени это как минимум на год”.

Между тем директор Европейского института интеграций и развития Дмитрий ВЫДРИН отметил, что “многим странам нужно было десять и даже двадцать лет, чтобы отказаться от призыва. А в настоящее время озвучивается срок в два месяца, а не двадцать лет”. “Если это выйдет сделать, стопроцентно наша страна попадет в Книгу рекордов Гиннеса”, - добавил эксперт.

Вместе с тем президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ уверен, что “эта дискуссия не актуальна”. По его убеждению, нет предпосылок, чтобы с 1 января вдруг отказываться от призыва. Эксперт отметил, что более “взвешенной и понятной выглядит позиция действующего министра обороны. Он также реформатор, но намного рациональнее в вопросах основ формирования армии”.