У Черновецкого считают, что их открытость не дает оппозиции спекулировать

Открытость работы Киевского городского совета полностью выбила почву для дальнейших спекуляций представителей оппозиции относительно прозрачности принятия решений городским депутатским корпусом, заявил журналистам заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по его словам, приглашенные на пленарное заседание представители СМИ смогли собственными глазами убедиться в деструктивной действий оппозиции, которая, потеряв возможность спекулировать на теме принятия земельных решений, начала прибегать к попыткам сорвать заседание.

„Когда люди, претендующие на приватизацию земельного участка, начали объяснять свою позицию с трибуны Киевсовета, оппозиционеры прибегли к уже давно испытанной ими пиар-технологии: стали шуметь о каких-то нарушениях. Несмотря на это мы и в дальнейшем будем принимать земельные решения по той процедуре, которая была апробирована на сегодняшнем пленарном заседании. Мы будем ее совершенствовать и делать еще более открытой, чтобы совместными усилиями преодолеть тот негатив, который пытается создать вокруг принятия земельных решений оппозиция”, - отметил секретарь Киевсовета.

В связи с этим О.ДОВГИЙ подчеркнул, что представители СМИ получают все проекты решений. „Если же журналисты выявят, что нет подготовленных проектов решений, они могут обращаться к управляющему делами и он обязан обеспечить их необходимыми материалами”, - добавил он.

Секретарь Киевсовета продемонстрировал диаграмму, на которой наглядно изображено количество земельных решений различных категорий, принятых городским советом за период его нынешней каденции. „Эта диаграмма полностью опровергает заявления оппозиции относительно так называемого „дерибана” земли. В частности, более половины всех земельных решений касались именно приватизации, пример чего все могли увидеть на сегодняшнем заседании. Следующая составляющая – землеотвод юридическим лицам, которые также приглашены в сессионный зал. Каждым результативным голосованием мы наполняем городской бюджет, что, в свою очередь, дает возможность делать его более социальным”, - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета также подчеркнул, что не будет комментировать заявления некоторых политических сил о возможности перевыборов в Киеве. „За последние полтора года я едва ли не каждый день слышу о перевыборах. Поэтому не хочу комментировать заявления людей, которые вместо того, чтобы заниматься конкретным улучшением жизненного уровня киевлян, оперируют только словами. Никаких правовых оснований для проведения перевыборов в Киеве нет”, - резюмировал О.ДОВГИЙ.