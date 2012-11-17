Согласованы задачи украинско-американских учений “Си бриз”

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины.

«Все задачи, определенные участникам начальной конференции по планированию украинско-американских учений “Си бриз-2013”, выполнены в полном объеме», – сообщил содиректор учений от украинской стороны капитан 1-го ранга Игорь Терехин.

По его словам, участники мероприятия, которое началось 14 ноября, эффективно использовали отведенное для работы время для разработки концепции будущих международных маневров.

«Мы пришли к согласию по тематике учений, определили приоритетные учебные задачи для его участников, – сообщил И.Терехин. – Исходя из концепции учений, также был определен состав сил и средств, которые будут привлекаться в морской, береговой и авиационный компонент от каждой из стран, структура боевой организации сил и штабов, районы проведения международных маневров».

За время конференции был разработан предварительный поэтапный план проведения учений “Си бриз-2013”, согласованы с представителями Министерства чрезвычайных ситуаций Украины основные аспекты проведения совместных тренировок по ликвидации последствий техногенной аварии и эвакуации населения из опасного района.

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«Основные усилия во время будущих учений будут сосредоточены на дальнейшем совершенствовании профессиональных навыков и умений военнослужащих в ходе совместной операции по обеспечению безопасности в море, организованной по стандартам стран Европейского союза и НАТО», – отметил И.Терехин.

К следующей конференции все рабочие вопроса будут уточнены и проработаны в штабах стран-участников “Си бриз-2013”, добавили в Минобороны.