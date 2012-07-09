Си Бриз-2012: военные из 16 стран и никаких антинатовских протестов

Их торжественное открытие состоится сегодня в Одессе, пишет Радио Свобода.

«Си Бриз» проводятся в Украине ежегодно, начиная с 1997 года, их соорганизаторами являются Украина и США. Кроме того, среди участников учений будут военные Бельгии, Германии, Грузии, Израиля, Канады, Португалии, Турции, Швеции и других государств. Кроме кораблей, на маневрах задействуют 3 подводных лодки, 7 самолетов, 8 вертолетов и другую современную военную технику. Воины будут тренироваться на полигонах Одесской области и в северо-западной части Черного моря.

Как отмечает эксперт Григорий Перепелица, на эти миротворческие учения всегда старались пригласить все черноморские страны, в частности, Россию. Но она обычно не принимала приглашения, хотя, например, в 1998 году сразу три корабля российского Черноморского флота приняли участие в «Си Бриз». На нынешних учениях российских военных не будет.

По мнению Григория Перепелицы, восточный сосед Украины рассматривает «Си Бриз» как некий вызов доминированию России в регионе. Однако ранее активно выступали против учений украинские политические силы, которые позиционировали себя как пророссийские. Партия регионов 2006 просто блокировала возможность учений в Крыму с откровенно антиамериканскими, анти-натовскими лозунгами

После прихода к власти Виктора Януковича учения утратили свое политическое значение, констатирует Григорий Перепелица. Янукович, исключая в отношениях с НАТО и США военно-политическую составляющую, оставляет взамен те формы, которые позволяют повышать уровень профессиональной подготовки военнослужащих.

Бывший министр обороны Украины, народный депутат от Партии регионов Александр Кузьмук, комментируя отсутствие в этом году протестов против учений, считает, что сейчас среди обычных людей появилось осознание пользы «Си Бриз».

«Мы не должны быть в изоляции. Мы должны участвовать и сами организовывать международные конференции, встречи, обучение. Какраз и необходимо нам - совершенствовать свое мастерство, совершенствовать взаимодействие», - говорит Александр Кузьмук.

Тем временем 14 июля на Львовщине должны начаться международные военные учения «Рапид Трайдент», соорганизаторами которых также являются Украина и США.