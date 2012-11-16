Кулиняк наконец назначил директора Национального художественного музея
Приказом министра культуры Михаила Кулиняка от 16 ноября генеральным директором Национального художественного музея Украины назначена Мария Задорожная.
Об этом сообщает сайт музея.
М.Задорожная работала в должности заместителя генерального директора по развитию этого музея.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля от должности директора Национального художественного музея Украины был освобожден Анатолий Мельник, который ранее заявил, что из Дома правительства пропали картины известного украинского художника Николая Глущенко - «В рыболовецком колхозе», «Паруса на море», «Днепровская даль», «Село у реки». Первые две картины пропали, еще две, которые остались висеть в Кабинете министров, работники музея назвали фальшивкой. Страховая оценка оригиналов составляет 560 тысяч 700 гривен и 600 тысяч 700 гривен, соответственно.
6 апреля Министерство культуры сообщило, что освободило А.Мельника от должности гендиректора Национального художественного музея за невыполнение музеем основных плановых показателей деятельности.
В октябре сотрудники музея выступили с открытым протестом к министру Кулиняку против назначения директором музея Татьяны Мироновой, которая выполняла функции временного директора. Работники НХМУ считали, что у Мироновой нет соответствующего опыта. Также их возмутили обвинения высказанные и.о. директора в сторону коллектива.