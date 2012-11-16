Кулиняк наконец назначил директора Национального художественного музея

Об этом сообщает сайт музея.

М.Задорожная работала в должности заместителя генерального директора по развитию этого музея.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля от должности директора Национального художественного музея Украины был освобожден Анатолий Мельник, который ранее заявил, что из Дома правительства пропали картины известного украинского художника Николая Глущенко - «В рыболовецком колхозе», «Паруса на море», «Днепровская даль», «Село у реки». Первые две картины пропали, еще две, которые остались висеть в Кабинете министров, работники музея назвали фальшивкой. Страховая оценка оригиналов составляет 560 тысяч 700 гривен и 600 тысяч 700 гривен, соответственно.

6 апреля Министерство культуры сообщило, что освободило А.Мельника от должности гендиректора Национального художественного музея за невыполнение музеем основных плановых показателей деятельности.

В октябре сотрудники музея выступили с открытым протестом к министру Кулиняку против назначения директором музея Татьяны Мироновой, которая выполняла функции временного директора. Работники НХМУ считали, что у Мироновой нет соответствующего опыта. Также их возмутили обвинения высказанные и.о. директора в сторону коллектива.