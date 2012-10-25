Минкульт создал комиссию, чтобы узнать, что еще осталось в НХМУ

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Такое решение принято с целью проверки фактов, изложенных в обращении народного депутата Украины от 22.10.2012 г. № 083 в Минкультуры, с целью контроля за состоянием хранения и перемещения музейных предметов Музейного фонда Украины, хранящихся в фондах Национального художественного музея, а также с учетом обращений работников музея и согласно Инструкции по учету и хранению музейных ценностей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в состав комиссии вошли представители Министерства культуры и главные хранители фондов Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого и Национального музея Тараса Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2012 года с должности директора Национального художественного музея Украины был освобожден Анатолий Мельник, который ранее заявил, что из Дома правительства исчезли картины известного украинского художника Николая Глущенко: «В рыболовном колхозе», «Паруса на море», «Днепровская даль», «Село у реки». Первые две картины исчезли, еще две, которые остались висеть в Кабинете министров, работники музея назвали фальшивкой. Страховая оценка оригиналов составляет 560 тысяч 700 гривен и 600 тысяч 700 гривен, соответственно.

6 апреля Министерство культуры сообщило, что освободило А.Мельника с должности гендиректора Национального художественного музея за невыполнение музеем основных плановых показателей деятельности.