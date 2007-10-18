В Ялте хотят ограничить продажу земли на пляжах

Ялтинские депутаты хотят ограничить продажу земли на территории Ялты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ялтинской мэрии Ялты, в список вошли все территории пляжей, а также Набережная и 47 улиц, скверов и площадей, расположенных в центре города.

«Необходимость такого решения возникла из-за того, что предприниматели, чьи торговые павильоны или киоски расположены на центральных улицах и площадях города, выражают желание выкупить земельные участки, на которых расположены эти объекты, - отмечает мэр Ялты Сергей БРАЙКО. - Так как это - городская земля и у городских властей может возникнуть необходимость в проведении, например, реконструкции улиц и площадей, где расположены нестационарные торговые объекты, разрешение на выкуп земли не может быть дано, можно только оформлять аренду этих земельных участков».

По сообщению мэрии Ялты, пока вопрос об ограничении продажи земли на территории города не принят на пленарном заседании горсовета из-за некорректной формулировки сути вопроса. «Так как сессия продолжается, то решение будет принято на последнем пленарном заседании», - заверили в мэрии.