МВФ ухудшил прогноз инфляции в Украине

Международный валютный фонд ухудшил прогноз инфляции в Украине в текущем году с 11,3% до 11,5%.

Об этом говорится в новом прогнозе развития мировой экономики, размещенном на официальном сайте МВФ.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в сентябре против августа т.г. составила 2,2%, в январе-сентябре (к декабрю прошлого года) - 8,6%. Инфляция в сентябре 2007 года против сентября 2006 года составила 14,4%, в январе-сентябре 2007 года против января-сентября 2006 года - 11,9%.

При формировании госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

Согласно майскому прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, в нынешнем году рост украинского ВВП составит 5,8%, темпы инфляции - 7,2% при дефиците госбюджета 2,7%.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2007 году на уровне 6%, инфляцию - 9,7%.

Инфляция по итогам 2006 года составила 11,6%, в 2005 году - 10,3%.