Киевская область перечислила 200 тыс. грн. пострадавшим в Днепропетровске

Киевская областная государственная администрация перечислила 200 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме по ул. Мандриковской в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва бытового газа 13 октября в 10-этажном жилом доме по улице Мандриковской, 127 в Днепропетровске, по последним данным МЧС, погибли 17 человек (из них 5 детей), госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка). В розыске по заявлениям родственников находятся 6 человек (из них 2 ребенка).