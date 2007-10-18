Киевская область перечислила 200 тыс. грн. пострадавшим в Днепропетровске
12:57, 18 октября 2007Общество
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Сообщение пресс-службы ОГА
Киевская областная государственная администрация перечислила 200 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме по ул. Мандриковской в Днепропетровске.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва бытового газа 13 октября в 10-этажном жилом доме по улице Мандриковской, 127 в Днепропетровске, по последним данным МЧС, погибли 17 человек (из них 5 детей), госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка). В розыске по заявлениям родственников находятся 6 человек (из них 2 ребенка).
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