В Днепропетровске каждому пострадавшему выдадут на руки по 2000 гривен

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности приняла постановление о присвоении статуса пострадавших в техногенной аварии жильцам разрушенного взрывом газа дома в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Днепропетровске министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, это решение принято в рамках расследования уголовных дел о взрыве в Днепропетровске.

Н.ШУФРИЧ отметил, что Госкомиссия также решила дополнительно выдать каждому пострадавшему на руки по 2000 грн.

По словам министра, конкретизированы суммы, которые будут выделены из благотворительного фонда «Ощадбанка» жильцам всех квартир разрушенного дома. В частности, сказал он, жильцам квартир первого и второго уцелевших подъездов будет выдано по 5 тысяч гривен на каждую квартиру, четвертого подъезда – по 10 тыс. грн., разрушенного третьего подъезда – по 20 тыс. грн.

Н.ШУФРИЧ уточнил, что указанные средства поступили из Фонда развития Украины.