Порошенко не скрывает своих желаний

Глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО не отрицает своего желания возглавить НБУ.

В частности, в интервью газете «Дело» от 18 октября, на вопрос, согласится ли он возглавить НБУ, если ему поступит такое предложение, П.ПОРОШЕНКО ответил: «Сочту за честь».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует довольно высокая вероятность того, что нынешний председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ станет народным депутатом.

П.ПОРОШЕНКО обосновал это тем, что вхождение в избирательный список блока «Наша Украина – Народная самооборона» (под номером 28 – УНИАН) для В.СТЕЛЬМАХА было очень непростым решением.

Он также подчеркнул, что вопрос, кто станет следующим главой НБУ, во многом зависит от позиции Президента Украины, поскольку согласно Закону Украины «О Национальном банке», именно он вносит кандидатуру главы НБУ на утверждение в парламенте.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что в Украине достаточно специалистов, которые могли бы претендовать на должность главы НБУ.

При этом, по его словам, для потенциального председателя НБУ приоритетным является не столько опыт работы в коммерческом банке, сколько понимание макроэкономических процессов. «Если вы говорите, что в число претендентов на пост главы входит и моя кандидатура - это интересно… Но здесь все зависит от Президента. Помимо того, поддержать кандидатуру главы Нацбанка должны более чем 300 народных депутатов», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 октября на пресс-конференции В.СТЕЛЬМАХ заявил, что не пойдет работать в Верховную Раду Украины и останется на посту главы НБУ до конца каденции. Также он сообщил, что не обсуждал вопрос своей отставки с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.