Пожар на Макеевском метзаводе тушили более 18 часов

На Макеевском металлургическом заводе более 18 часов продолжалась ликвидация крупного пожара на газопроводе.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, пожар возник около 20.00 16 октября на территории Макеевского металлургического завода. На ликвидацию аварии были направлены 10 единиц пожарной и специальной техники.

Прибывшими на место пожарными было установлено, что на открытом участке горит газопровод коксового газа от Макеевского коксохимического завода к прокатному стану №1 и №2 метзавода. По предварительному заключению, возгорание произошло самопроизвольно в месте разрыва газопроводной трубы диаметром 1400 мм.

Поскольку тушению пожара препятствовало большое расстояние к водозабору, руководителем операции было принятое решение об использовании железнодорожной цистерны.

К 13.30 17 октября пожар удалось локализовать, а к 14.45 полностью ликвидировать.

Производственный процесс завода не прекращался. Обстоятельства возникновения пожара расследуются.