Коалицианты про стратегию и модернизацию ТЭК

Коалиция демократических сил должна обеспечить опережающее развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса Украины, внедрение эффективной системы энергообеспечения и энергосбережения.

Об этом говорится в коалиционном соглашении между БЮТ и НУ-НС, обнародованном сегодня на сайтах этих политических сил.

Участники Коалиции, в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2030 г., должны обеспечить гарантирование стабильности в нефтегазовом комплексе, который обеспечивает более половины национального потребления энергетических ресурсов, является ключевым условием энергетической безопасности государства. Для этого государство должно создать понятные, прозрачные и одинаковые для всех правила на рынках нефти и газа, оздоровить деятельность государственных нефтегазовых компаний, внедрить экономические стимулы для развития всего нефтегазового комплекса и диверсификации импорта энергоносителей.

Стратегия Украины в нефтегазовом комплексе в среднесрочной перспективе (5–7 лет) должна быть направлена на достижение таких целей:

создание привлекательного инвестиционного климата для работы частных компаний в нефтегазовой сфере;

создание благоприятной правовой и политической среды для реализации инвестиционных проектов в отрасли нефтепереработки, нефтетранспортировки, нефтехимии и модернизации и постройки новых НПЗ;

увеличение собственной добычи нефти и природного газа;

расширение газо- и нефтетранспортных возможностей на территории Украины для поставок энергоносителей из России, Казахстана, Туркменистана в Европу;

обеспечение долгосрочных резервов нефти и газа для предупреждения кризисных ситуаций;

укрепление энергетического суверенитета, диверсификация импорта энергоносителей.

Участники Коалиции соглашаются, что задачами Кабинета Министров Украины являются:

разработка и утверждение концепции стимулирования развития нефтегазового комплекса, которая будет включать определение постоянных и экономически обоснованных рентных платежей и тарифов на транспортировку и продажу нефти и газа;

внедрение рыночных механизмов формирования цен на продажу газа (импортированного и добытого в Украине) на внутреннем рынке с одновременным введением механизма государственного адресного субсидирования оплаты газа малообеспеченными гражданами Украины;

обеспечение конкурсности и прозрачности выдачи лицензий на добычу нефти и газа с одновременным усилением контроля за выполнением условий лицензий;

проведение аудита НАК «Нафтогаз Украины» по международным стандартам и предвидение соответствующего финансирования в государственном бюджете;

Участники Коалиции обязываются обеспечить:

принятие Закона Украины «Об основах функционирования рынка природного газа», который предусматривает защиту конкуренции в сфере добычи и торговли (в том числе, импорта и экспорта) газом;

принятие изменений в Таможенный тариф Украины и Закона Украины «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)», которые будут предусматривать внедрение эффективных ставок пошлины на нефть и нефтепродукты, которые будут стимулировать повышение объемов переработки нефти на НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов;

принятие изменений в Закон Украины «О рентных платежах за нефть, природный газ и газовый конденсат», которые устанавливают эффективные ставки и порядок уплаты платежей, которые будут способствовать повышению уровня добычи;

стабильность законодательной базы в части налогообложения добычи и торговли нефтью и газом.

Участники Коалиции соглашаются, что задачами Кабинета Министров Украины являются:

привлечение кредитов для реконструкции, технического переоснащения и модернизации ГТС, внедрение энергосберегающих технологий;

утверждение программы мероприятий по увеличению вместимости подземных хранилищ газа;

создание стратегического резерва нефти и нефтепродуктов на 60 дней;

разработка концепции рыночного стимулирования частных компаний к предоставлению нефти и нефтепродуктов, технических и финансовых ресурсов для создания резервов;

создание условий для беспрепятственного экспорта нефти и нефтепродуктов компаниями, которые обеспечат хранение на объектах Госкомрезерва 60-дневного запаса нефтепродуктов, и обеспечение возмещения Госрезерва стоимости хранения нефти и нефтепродуктов;

обеспечение стабильных поставок природного газа из России в Украину на базе межправительственных соглашений;

заключение долгосрочных соглашений со странами Центральной Азии о закупке газа;

разработка и утверждение стратегии развития нефтепровода «Одесса – Броды» до 2015 г., исходя из приоритетности европейского направления снабжения нефти;

заключение необходимых межправительственных документов с целью обеспечения реализации проекта снабжения каспийской нефти в Украину нефтепроводом «Одесса – Броды»;

заключение и начало имплементации соглашения с польским правительством относительно достройки нефтепровода “Одесса-Броды” на территории Польши;

достижение договоренностей с правительствами Ирана, Турции, Австрии, Румынии и Болгарии относительно участия Украины в реализации проекта «Набукко»;

подготовка технико-экономического обоснования участия Украины в проектах по диверсификации поставок нефти и газа из Центральной Азии, Ближнего Востока;

заключение долгосрочных контрактов с нефтяными компаниями относительно загрузки нефтепровода «Одесса – Броды» в аверсном направлении;

заключение контрактов на добычу нефти за пределами Украины с государственными компаниями, что позволит обеспечить до 10% потребностей рынка;

выполнение всех необходимых работ для завершения интеграции нефтепроводов «Дружба» – «Адрия».

Также участники Коалиции обязываются обеспечить проведение экспертизы и ратификации международных соглашений, заключенных с целью диверсификации поставок энергоносителей в Украину.