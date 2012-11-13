Таможенники настаивают, что конфисковали самолет законно

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Сектора по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины.

«Информация, изложенная руководством компании-импортера во время пресс-конференции о якобы неправомерных действиях таможенников по делу с конфискацией самолета Як-40 Запорожской таможней, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 27 июня 2012 года компания «Истклиппер» (г. Ивано-Франковск) по договору купли-продажи, заключенному с сербской компанией, ввезла из Беларуси на таможенную территорию Украины через таможенный пост «Запорожье-Аэропорт» самолет для гражданской авиации Як-40, 1971 года изготовления.

Согласно счету-фактуре, поданному к таможенному оформлению, стоимость самолета составляла 10 тысяч евро.

Запорожские таможенники по информации белорусских коллег установили, что этот самолет по договору между компанией-продавцом и Минским авиаремонтным заводом был отремонтирован в Беларуси.

По информации экспортной декларации Минской региональной таможни, его стоимость с учетом стоимости ремонта составляла 581 тысячи 263 евро.

«Таким образом, товар был перемещен через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. А именно - речь шла о неуплате налогов в полном объеме из-за представления неправдивых сведений», - отмечается в сообщении Гостаможни.

Согласно постановлению суда, самолет конфискован в доход государства. На компанию-импортера наложен штраф в размере 100% стоимости самолета в размере 5 млн 795 тыс. 566 грн.

Как сообщалось, сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ООО «Истклиппер», которая является украинской дочерней компанией итальянской “Скайстартрейдинг”, Владимир Борис заявил, что компания обжаловала в Апелляционном суде решение Ленинского райсуда Запорожья от 17 октября 2012 года о конфискации самолета Як-40 и наложение штрафа в размере 5,796 млн грн.

Он заявил, что при рассмотрении дела Ленинский суд «проигнорировал требования закона по обеспечению полного и объективного рассмотрения и исследования всех обстоятельств дела».

По словам В. Бориса, в 2006 году сербская компания «СкайСтарЭкспресс», которая также является дочкой итальянской компании “СкайСтартрейдинг”, приобрела 2 самолета ЯК-40 1971 и 1978 года выпуска. Один из этих самолетов был ввезен в Украину в 2010 году, прошел таможенный контроль через Ивано-Франковскую таможню и эксплуатируется в Украине.

Второй самолет из-за невозможности эксплуатации в Сербии по остаточной стоимости куплен компанией «ИстКлиппер» за 10 тыс. евро, отправлен на ремонт на Минский авиаремонтный завод, затем на доукомплектацию в Запорожье на ремонтную базу ЧАО «Аивакомпания «Константа» и был представлен для таможенного контроля на Запорожской таможне. Ресурс эксплуатации самолета составлял не более 3 лет и 9 месяцев.

Стоимость ремонта самолета на Минском авиаремонтном заводе согласно контракту составила 571,263 тыс. евро.

Для прохождения таможенных процедур и выплаты таможенных пошлин «ИстКлиппер» заказал оценку самолета у компании «Национальная экспертно-правовая-группа», которая оценила самолет в 473,192 тыс. грн.

При этом эксперты-оценщики отмечали, что самолет находится в техническом состоянии, которое не отвечает требованиям летной пригодности государственных авиавластей Украины, что не позволяет эксплуатировать его для коммерческих пассажирских перевозок.

В то же время, Запорожская таможня приняла решение об оценке самолета в 232,676 тыс. евро, отказавшись тем самым от результатов экспертной оценки.

«Таможенники начали накручивать стоимость самолета и посчитали, что его стоимость увеличилась на стоимость ремонта, хотя закон этого не предусматривал. В результате такого неожиданного решения Запорожской таможни 17 октября Ленинский райсуд Запорожья признал меня виновным», - сказал В.Борис.

Он также отметил, что готов рассматривать возможность обращения в Европейские судебные инстанции в случае, если Апелляционный суд не прислушается к аргументам компании «Ист Клиппер».