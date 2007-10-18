Всемирный финансовый кризис замедлит рост ВВП

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз темпов роста ВВП в 2008 году в связи с мировым финансовым кризисом, передает AFP.

Эксперты фонда считают, что мировая экономика вырастет лишь на 4,8 процента вместо 5,2.

Сильнее всего пострадает от кризиса экономический рост Соединенных Штатов, считают в МВФ. В 2008 году ВВП этой страны вырастет лишь на 1,9 процента, а не на 2,8, как планировалось. На 0,4 процентных пункта - до 2,1 процента - снижен прогноз по экономическому росту Еврозоны. Примерно на ту же величину снижены прогнозы для крупнейших экономик ЕС - Германии, Франции, Италии и Великобритании, а ВВП России - на 6,5 процента вместо 6,8.

Как отмечает Лента.ру, прогноз был пересмотрен в сторону понижения во всех регионах мира, кроме Индии (прогноз остался без изменений), Африки (+0,3 процентного пункта) и Ближнего Востока (+0,4 процентного пункта).

В фонде отмечают, что сам по себе кризис, по сравнению с другими, большого ущерба не принес. Однако его последствия могут быть более серьезными для всей мировой экономики.