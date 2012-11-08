У задержанной за хулиганство забрали пистолет, нож, наручники и муляж гранаты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В милицию обратился 37-летний водитель такси с заявлением о том, что возле одного из домов неизвестная женщина начала ссору и, угрожая предметом, похожим на пистолет, разбила боковое стекло в его автомобиле.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнюю харьковчанку, подозреваемую в совершении преступления.

Вещественные доказательства (наручники, устройство для отстрела резиновых пуль и магазин с патроном калибра 9 мм, муляж гранаты Ф-1 и нож) изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница содержится в изоляторе временного содержания.