Эксперт: иностранный бизнес пугают постоянные налоговые реформы

Но предприятия с немецким капиталом подчеркивают целесообразность поддержания стабильности украинского налогового законодательства, пишут "Экономические известия".

Об этом в комментариях рассказал делегат немецкой экономики в Украине Александр Маркус, комментируя повышение позиций Украины на 18 пунктов (с 183-й до 165-го места) по критерию «налогообложение» в рейтинге Doing Business-2013 (готовит Всемирный банк и IFC).

«Я очень часто слышу, что законы в Украине не так уж плохи. Недостаток лишь в их применении. Для правильного же применения требуется время. Поэтому я скорее выступал бы за то, чтобы сначала применять существующие правила на постоянной основе и не проводить никаких дальнейших реформ в последующие два года», – отметил А. Маркус.

Делегат немецкой экономики констатировал, в частности, что «если еще в начале года значительное количество фирм обращалась к нам с просьбой об оказании содействия в возмещении НДС, то сейчас их количество заметно уменьшилось».

Хорошим знаком А. Маркус считает и упрощение регистрации плательщика НДС. Правда, в этом контексте возникают иногда и определенные нюансы: «Мы все же получаем информацию от некоторых фирм, что этих [нормативных, - ред.] предписаний придерживаются не во всех регионах и требуют еще какие-то дополнительные бумаги для регистрации плательщика налога на добавленную стоимость, что отнюдь не предусмотрено законом».

Напомним, недавно в комментариях Deutsche Welle делегат немецкой экономики рассказывал, что в Украине активно действует около 400 предприятий с немецким капиталом и их число может увеличиться. Среди определяющих факторов этого – в т.ч. улучшение диалога с украинской налоговой службой.

«Дела у немецких предпринимателей в Украине идут неплохо. Как доказательство – последний опрос, где 40 процентов предпринимателей заявили о приросте оборота в 10 процентов. Причем 86 процентов бизнесменов зафиксировали рост более чем 3 процента. И только 14 процентов сказали о негативных показателях. Считаю, что это положительная динамика, хотя хотелось бы лучше», – отмечал А. Маркус.