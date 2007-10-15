Луценко: после назначения министра МВД вырастут цены на чартерные авиарейсы

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО намекнул, что может возглавить Министерство внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, после парафирования соглашения о создании демократической коалиции Ю.ЛУЦЕНКО на прямой вопрос, возглавит ли он МВД попросил не говорить сегодня о конкретной фамилии. «Я боюсь, что это чрезвычайно поднимет расценки на чартерные рейсы в Борисполе», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что досрочные выборы проводились не ради должностей, а для реализации курса, а курс, по его убеждению, будет антикоррупционным.

В свою очередь лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО напомнил позицию Президента о том, что МВД должно среди прочего относиться к его сфере ответственности. «Безусловно эта ответственность будет реализовываться в тесном взаимодействии с новым Кабинетом министров и с новым демократическим парламентским большинством», - сказал В.КИРИЛЕНКО, добавив, что кандидатуру на должность главы МВД будет предлагать НУ-НС.

На вопрос можно ли говорить, что сегодня перед журналистами стоят будущие премьер-министр (Юлия ТИМОШЕНКО) и председатель ВР (Вячеслав КИРИЛЕНКО) лидеры демократической коалиции заверили, что интриг в этом вопросе нет и в соглашении сохранен принцип, что БЮТ предлагать премьер-министра, а НУ-НС – спикера.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сначала эти фамилии должен услышать Президент Украины, который рассмотрит и примет решение, о чем и объявит общественности. Вместе с тем он отметил, что эти фамилии не будут отличаться от позиций уже официально обнародованных БЮТ и НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, сегодня после встречи в Секретариате Президента в присутствии журналистов Ю.ТИМОШЕНКО и В.КИРИЛЕНКО подписали соглашение о создании демократической коалиции. Во время этой церемонии присутствовал Ю.ЛУЦЕНКО.