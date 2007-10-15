”Опальная” Верка Сердючка вернулась в Россию

Находясь долгое время в опале у российских поклонников и устроителей различных концертов, Верка Сердючка благодаря Алле Пугачевой впервые после нашумевшего скандала на Евровидении – 2007 выступила в Москве

Появление Андрея Данилко на презентации «Радио Алла» произвело эффект разорвавшейся бомбы пишет издание Твой День.

«Ну вот, смотрите на возвращение диссидентки», – начала свое выступление Сердючка.

Алла Борисовна едва сдерживала себя, чтобы не пуститься в пляс под песни Верки. Примадонна, вяло наблюдавшая за выступлениями остальных артистов, выходивших на сцену, во время работы Сердючки дала волю эмоциям.

«Ну что, Алла Борисовна, вы тоже когда-то были в опале, – обратилась Сердючка к примадонне. – Помню, это случилось из-за скандала в гостинице «Прибалтийская». Вот и я долго тоже была невъездная к вам. А теперь стою и пою прямо в центре Москвы»

По словам друзей Пугачевой, певице было очень обидно, когда из-за своей песни Данилко исчез со всех радиостанций и телеканалов.

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