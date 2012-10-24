В Лондоне показали новый фильм о Джеймсе Бонде

Выход фильм приурочен к 50-й годовщине со дня выхода на экраны первого фильма об агенте 007 «Доктор Ноу» режиссера Теренса Янга. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Лондоне.

23-я премьера кинобондианы состоялась в крупнейшем лондонском концертном зале Ройял Альберт-холл в присутствии принца Чарлза и его супруги.

Дэниел Крейг в третий раз сыграл агента 007, испанец Хавьер Бардем дебютировал в роли главного злодея - кибертеррориста, Беренис Марло - в роли "девушки Бонда", Наоми Харрис - в роли Мисс Манипенни, а место главы британской разведки в седьмой раз заняла Джуди Денч.

Действие новых приключений Джеймса Бонда проходит в Стамбуле, Шанхае, Лондоне, Шотландии.

Режиссер фильма - Сэм Мендес.