Таможня возобновила оформление импортного бензина
15:29, 23 октября 2012Общество
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Государственная таможенная служба Украины со вторника возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям.
утра таможня принимает груз
Об этом УНИАН сообщил глава представительства Orlen Lietuva в Украине Игорь Майстренко.
«С утра таможня принимает груз по временным декларациям», - сказал И. Майстренко.
Представитель другой нефтетрейдерской компании также подтвердил возобновление оформления ввоза бензина по временным декларациям.
По информации профильного агентства OilNews, Государственной таможенной службой Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, было остановлено таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме.
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