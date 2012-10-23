Таможня возобновила оформление импортного бензина

Об этом УНИАН сообщил глава представительства Orlen Lietuva в Украине Игорь Майстренко.

«С утра таможня принимает груз по временным декларациям», - сказал И. Майстренко.

Представитель другой нефтетрейдерской компании также подтвердил возобновление оформления ввоза бензина по временным декларациям.

По информации профильного агентства OilNews, Государственной таможенной службой Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, было остановлено таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме.