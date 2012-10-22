Иностранец, который до смерти избил львовского врача, "ушел в молчанку"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Львовского городского управления внутренних дел Сергей Зюбаненко.

Он отметил, что задержанный не дает показаний и категорически не хочет общаться с милицией.

„Сначала делал вид, что не понимает ни украинского, ни русского языка, потом – что забыл и свой родной язык и начал разговаривать по-французски. Но когда предоставили переводчика с французского, задержанный замолчал и в дальнейшем показаний не дает”, - сказал С.Зюбаненко.

Он сообщил, что 26-летний житель Марокко в апреле этого года был отчислен из медицинского вуза Львова и должен был быть депортирован из страны, однако, по предварительным данным, он продолжал учебу в одном из вузов по юридической специализации.

„Почему иностранец не был депортирован сейчас выясняется. Также поданы официальные запросы во все львовские высшие учебные заведения, но ответа, где бы подтверждалась информация об учебе иностранца по юридической специальности, пока еще не получено”, - сообщил С.Зюбаненко.

Как рассказал начальник львовской милиции, инцидент произошел 19 октября около 6 часов утра на улице Пекарской, 65 в центре Львова. Прохожие увидели, как мужчина бьет ногами другого мужчину, который уже лежал на земле.

„Из показаний свидетелей следует, что задержанный буквально прыгал по погибшему и бил с особой жестокостью. Люди попытались его оттащить, однако нападавший стал бросаться и на них. Вскоре подъехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали злоумышленника. Поскольку при потерпевшем, который от полученных травм умер на месте происшествия, не было никаких документов, кроме ключей от автомобиля, его личность была установлена позже, и выяснилось, что он утром вышел из дома, чтобы перегнать со стоянки автомобиль”, - рассказал начальник горуправления.

Он сообщил, что следствие рассматривает несколько версий, однако пока самой достоверной является версия, что „убийство произошло на почве внезапно возникшей неприязни”.

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С.Зюбаненко также сообщил, что свидетели утверждают, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, однако отметил, что официальных данных экспертизы о степени опьянения, а также не находился ли нападавший под действием психотропных веществ – пока нет.

Он сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (убийство), которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

С.Зюбаненко также не исключает, что в ходе расследования преступление может быть переквалифицировано на ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью), которая предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако „ранее его уже привлекали к административной ответственности”, - сообщил он.

„Опрошенные в учебном заведении сообщили, что 26-летний гражданин арабской страны характеризовался как очень агрессивный человек, склонный к применению силы”, - отметил С.Зюбаненко.

Также он сообщил, что в настоящее время нет информации, мог ли погибший преподавать у в медицинском вузе, где обучался нападавший.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, 67-летний Леон Фрайфельд, который погиб, был известным во Львове врачом-травматологом, который 31 год занимал должность заведующего травматологическим отделением 8-й городской больницы и считался «гением травматологии» во Львове.

Сегодня состоялось прощание с Л.Фрайфельдом. Его похоронили на Яновском кладбище.