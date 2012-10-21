Во Львове до смерти забили известного врача

Как сообщает информагентство ZIK, это подтвердила начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД во Львовской области Светлана Добровольская.

По информации ОСО, около 6.00 19 октября по номеру «102» поступило сообщение, что на улице Пекарской дерутся двое граждан. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые прекратили драку и вызвали скорую медицинскую помощь.

В субботу сотрудники милиции задержали 26-летнего иностранца. Предварительно установлено, что этот мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры причинил смертельные телесные повреждения другому мужчине.

По словам С.Добровольськой, завтра задержанному будет предъявлено обвинение по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).