Милиция задержала 70-летнего педофила (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По данным милиции, семь лет 70-летний мужчина вместе с 40-летним сообщником насиловали мальчиков, а сцены насилия снимали на видео, которое потом распространяли через Интернет.

Как отмечается в сообщении, всего несколько недель понадобилось борцам с киберпреступностью, чтобы вычислить и задержать столичного педофила, информация о «выходках» которого поступила из соседнего государства.

На фотографиях, которые оперативники получили, было видно, что пожилой мужчина имеет интимные отношения с мальчиком 8 лет. Первой идентифицировали жертву. Им оказался на сегодняшний день уже 15-летний подросток из Киевской области. Подросток подтвердил, что семь лет тому назад он «подружился» с мужчинами-извращенцами, которые за ценные подарки и материальную помощь принуждали его вступать в половые сношения. Мальчик проживал с матерью-инвалидом, достатка не было, поэтому и соглашался на «проказы» взрослых. Злоумышленники, воспользовавшись уязвимым состоянием ребенка, не только получали удовольствие, а еще и зарабатывали на детской порнографии деньги. Сейчас с несовершеннолетним работают психологи, а в дальнейшем его ожидает реабилитация, говорится в сообщении.

При этом в МВД сообщили, что задержанный пенсионер работал президентом одной из международных общественных организаций. Там же на базе своей работы он со своим сообщником и обустроили небольшую съемочную студию.

Работники управления борьбы с киберпреступностью МВД Украины, проведя санкционированный обыск в доме педофила, изъяли почти 500 дисков с эксклюзивным контентом детской порнографии, компьютерную технику, а также больше десятка видео- и фототехники, при помощи которой они и снимали половые сношения с детьми.

В милиции утверждают, что установленный мальчик – не единственная жертва. Таких в квартире педофилов побывало по меньшей мере девять, сейчас их личности устанавливаются.

Кроме этого, отметили в УСО, у борцов с киберпреступоностью есть информация, которая сейчас проверяется, относительно организации задержанным пенсионером секс-туров в Украину для иностранных педофилов.

В отношении пенсионера-педофила и его сообщника возбудили сразу два уголовных дела по ч.5 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространения порнографических предметов, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.