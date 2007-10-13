Янукович еле вырвался от жителей разрушенного дома

До одиннадцати возросло количество жертв обвала дома в Днепропетровске. В больнице находится 18 человек. Однако количество жертв может расти - ведь завалы спасатели еще разбирают и планируют не прекращать этой работы и ночью, передает 5 канал.

Трое человек находятся в тяжелом состоянии. В целом разрушено 96 квартир из 160, которые были в доме. На месте трагедии находится верхушка МЧС, местные первые лица и премьер. Приехала на малую родину и лидер БЮТа, потенциальный кандидат в премьеры. А вот действующий руководитель правительства длительное время не мог выбраться из осады - его окружили жители разрушенных домов. Они требовали от Виктора Януковича письменных подтверждений, что новые квартиры им все-таки дадут. Они также жаловались, что завалы разбирают очень медленно и спасателям не хватает бензина. Штаб по ликвидации последствий трагедии господину Януковичу удалось покинуть лишь благодаря охране.