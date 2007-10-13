Под завалами в Днепропетровске могут находиться живые люди

Кабинет министров Украины сегодня выделил из резервного фонда 5 млн. грн. для пострадавших жителей разрушенного в результате взрыва дома в Днепропетровске. Об этом сегодня сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ, который прибыл на место аварии.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на данный момент спасатели разбирают завалы в третьем, разрушенном на 90%, подъезде дома. Министр отметил, что разбор завалов проводится вручную, поскольку под разрушенными конструкциями могут еще находиться живые люди.

По словам Н.ШУФРИЧА, в Днепропетровск прибыло достаточно спасателей МЧС со специально обученными собаками.

Министр подчеркнул, что на данный момент известно – в результате взрыва погибли семь человек, 22 человека госпитализированы.

По словам Н.ШУФРИЧА, основная версия взрыва – резкое повышение давления газа в газораспределительной сети.

Н.ШУФРИЧ также сообщил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.