США не будут размещать военные базы в Украине и Грузии

США не будут размещать военные базы на Украине и в Грузии, "даже если нас об этом попросят", заявил 13 октября 2007 года министр обороны США Роберт Гейтс, выступая в российской академии Генерального штаба. Его цитирует агентство France Presse.

В то же время Гейтс подчеркнул, что США недовольны продажей российского оружия Ирану и Сирии. Глава Пентагона провел несколько встреч в Москве с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым, обсуждая эту проблему, но к удовлетворительному компромиссу стороны так и не пришли. "Мы согласились, что по этому вопросу у нас нет общего мнения", - прокомментировал итоги двухдневных консультаций Гейтс.

Выступая в академии Генштаба, Гейтс не стал возвращаться к итогам прошедших накануне безрезультатных переговоров госсекретаря США Кондолиззы Райс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по вопросам противоракетной обороны. Вместо этого глава Пентагона отметил, что и у США, и у России есть схожие задачи, связанные с безопасностью обоих государств.

Лента.ру