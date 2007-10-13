Инфляционный процесс в Украине угрожает инвестиционному росту страны. Об этом в интервью газете “Зеркало недели” от 13 октября 2007 года сказал профессор Института стратегических исследований Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ.

По его словам, «становится все очевиднее, что экономика Украины втягивается в инфляционную спираль».

«Инфляционный процесс не только будет угрожать инвестиционному росту страны, но и сводит на нет социальные меры, осуществляемые властью. Посыпаться может все. Мы это знаем из собственного опыта. Выбраться из такой ситуации очень сложно», - добавил эксперт.

По его мнению, причины ускорения инфляционного процесса усиливаются нестабильностью политической ситуации, а также огромными финансовыми расходами участников избирательной гонки, значительная доля которых осуществлялась через неофициальные каналы в наличной форме и не подвергалась контролю со стороны официальных институтов, в частности НБУ.

По словам эксперта, в связи с этим показательной является такая статистика: впервые за последние 5 лет затраты населения на куплю товаров и услуг стали опережать получаемые доходы. За 8 месяцев доходы возросли на 27,8%, а соответствующие расходы - на 31,9%. «Казалось бы, это неплохо, и в то же время опасно растут инфляционные ожидания населения, уменьшается его доверие к гривне», - объяснил он.

При этом А.ГАЛЬЧИНСКИЙ отметил, что главным фактором в инфляционной системе последних лет является неадекватность социальной политики экономическим реалиям.

«Это знают все. Выборы закончились. Ответственные политики должны проявить честность. Сказать людям правду и попросить разрешения на пролонгацию сроков реализации взятых социальных обязательств. Другого выхода у нас не существует», - отметил он, выразив надежду, что соответствующую позицию займет и Банковая.