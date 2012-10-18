В Днепропетровской области 8 школьников попали в больницу
19:39, 18 октября 2012Общество
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В Днепропетровской области 17-18 октября госпитализировано 8 учеников Солонянской средней школы.
В больницу обратилось сразу 20 учеников
По словам главврача Солонянской районной больницы Александра Мазурика, в течение двух дней в больницу обратилось 20 учеников с жалобами на слабость, рвоту и диарею.
Из них было госпитализировано 8 детей.
По словам главврача, сейчас проводятся необходимые исследования, однако наиболее вероятной причиной недомогания детей является энтеровирусная инфекция.
В то же время родители школьников подозревают, что причиной плохого самочувствия детей стала рыба, которую они ели в столовой школы.
Сейчас на месте происшествия сотрудники прокуратуры проводят проверку.
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