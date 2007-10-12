Студенты-медики против повышения платы за отработку пропущенных занятий
Акция протеста возникла стихийно
Стихийную акцию протеста провели на Театральной площади Черновцов студенты Буковинского государственного медицинского университета, которые протестовали против введения занятий по субботам и повышения платы за отработку пропущенных без уважительных причин занятий.
Как передает корреспондент УНИАН, администрация Буковинского государственного медуниверситета решила поднять оплату за отработку пропущенных без уважительных причин занятий с 7 до 20 гривен за один час.
Студенты-контрактники расценивают такое решение как противоправное, поскольку считают, что отработка пропущенных занятий уже вложена в оплату за учебу. Они также не соглашаются учиться по субботам.
Акция протеста студентов была стихийной. Ее инициаторами выступили студенты четвертого курса. Они начали сбор подписей студентов под обращением к Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки и прокуратуре области с жалобой на противоправные действия администрации вуза.
Проректор Буковинского государственного медицинского университета Нина ЗОРИЙ заявила журналистам, что решение о повышении платы за отработку пропущенных занятиях „направлено на усиление дисциплины в студенческой среде, уменьшение количества прогулов и повышение качества знаний студентов”. По ее словам, введение учебы по субботам „будет действовать только в октябре-ноябре с целью отработки последней недели декабря”.
„Таким образом, студентам и преподавателям будет увеличено количество выходных в Рождественско-новогодние праздники, а также достигнута экономия средств на оплате энергоносителей”, - сказала она. Требования студентов решено рассмотреть на заседании ректората с участием представителей студкома.