Студенты-медики против повышения платы за отработку пропущенных занятий

Стихийную акцию протеста провели на Театральной площади Черновцов студенты Буковинского государственного медицинского университета, которые протестовали против введения занятий по субботам и повышения платы за отработку пропущенных без уважительных причин занятий.

Как передает корреспондент УНИАН, администрация Буковинского государственного медуниверситета решила поднять оплату за отработку пропущенных без уважительных причин занятий с 7 до 20 гривен за один час.

Студенты-контрактники расценивают такое решение как противоправное, поскольку считают, что отработка пропущенных занятий уже вложена в оплату за учебу. Они также не соглашаются учиться по субботам.

Акция протеста студентов была стихийной. Ее инициаторами выступили студенты четвертого курса. Они начали сбор подписей студентов под обращением к Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки и прокуратуре области с жалобой на противоправные действия администрации вуза.

Проректор Буковинского государственного медицинского университета Нина ЗОРИЙ заявила журналистам, что решение о повышении платы за отработку пропущенных занятиях „направлено на усиление дисциплины в студенческой среде, уменьшение количества прогулов и повышение качества знаний студентов”. По ее словам, введение учебы по субботам „будет действовать только в октябре-ноябре с целью отработки последней недели декабря”.

„Таким образом, студентам и преподавателям будет увеличено количество выходных в Рождественско-новогодние праздники, а также достигнута экономия средств на оплате энергоносителей”, - сказала она. Требования студентов решено рассмотреть на заседании ректората с участием представителей студкома.