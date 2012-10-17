Юбилейный концерт к 75-летию всемирно известного ансамбля танца имени Вирского

22 октября в Киеве, в Национальном дворце искусств «Украина», состоится юбилейный концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Концерт приурочен к 75-летию этого всемирно известного коллектива.

Ансамбль имени Вирского – это 100 сильнейших артистов, страстных, полных жизни, веселых, превосходно тренированных, с невероятной энергетикой. Виртуозность, мастерство и оригинальная интерпретация народных стилей разных стран заставили весь мир рукоплескать ансамблю Вирского.

Ансамбль, которым уже более 30-ти лет руководит Герой Украины, народный артист Украины, народный артист России, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессор, академик Мирослав Вантух, представит зрителям уникальный союз цвета, энергии и артистизма. Яркие и выразительные движения, прыжки до потолка, молниеносные вращения и меняющаяся динамика танцев – от меланхолии до эйфории. Любой, кто придет на их выступление, никогда не забудет увиденного. Это абсолютно уникальные впечатления, которые невозможно получить ни от одного другого танцевального коллектива.

Основной целью деятельности Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П.Вирского является сбор, изучение и сохранение национальных традиций, обычаев и обрядов украинского народа, создание на этой основе народных танцев и новых хореографических миниатюр и больших полотен из прошлой и современной жизни украинский.

Однако, хотя хореография Павла Вирского и Мирослава Вантуха берет свои истоки в народном материале, зритель увидит профессиональные произведения, сравнимые с наилучшими театральными постановками.

Источники создания ансамбля относятся к июню 1937 года. Известные балетмейстеры Павел Вирский и Николай Болотов впервые в Украине о объединили вокруг себя хореографический коллектив народного танца, который в 1940 году был реорганизован в ансамбль песни и танца Украины. В октябре 1951 года, после Декады украинского искусства и литературы в Москве, он был вновь реорганизован в Государственный ансамбль танца Украины.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии Украины им. Т. Шевченко Павел Вирский был бессменным руководителем ансамбля с 1955 по 1975 годы. В 1959 году ансамбль был награжден Почетной грамотой Всемирного Совета Мира.

Опираясь на народные национальные традиции, П.Вирский создал больше пяти концертных программ, в которые вошли яркие хореографические композиции "Мы из Украины", "Куклы", "Моряки", "Гопак", "Сестры", "Чумацкие радости", "Ой, під вишнею", "Повзунець", "Подоляночка", "О чем ива плачет", "Запорожцы", "Мы помним!" и другие.

С 1980 года ансамбль возглавил народный артист Украины, лауреат Национальной премии им.Т.Шевченко Мирослав Вантух. Основное в его работе - направленный творческий поиск. М.Вантух за это время создал новые хореографические произведения, вошедшие в золотую сокровищницу украинской народной хореографии. Среди них - "Украинский танец с бубнами", "В мире и согласии", "Украина, моя Украина", Украинская лирический "Лета молодые", "Карпаты", "Волынская полька", "Гуцулка" и другие, обновили репертуар ансамбля и имеют большой успех у зрителей как в Украине, так и далеко за ее пределами. Под руководством М.Вантуха из творческого наследия П.Вирского возобновлено более 10 номеров программы.

В становлении ансамбля танца Украины, художественном оформлении его программ принимали участие известные художники: А.Петрицкий, Ф.Нирод, Т.Яблонская, Г.Нестеровская, Л.Писаренко, Н.Цирикус, Л.Виг, А.Домашнев и Л.Химич . Поэтому на концертах коллектива зритель наслаждается не только прекрасным исполнением, но и замечательными костюмами, которые, безусловно, являются неотъемлемой составляющей спектакля.

Обработку народной музыки и новую музыку к танцам создали и создают много композиторов Украины: народный артист Украины Г.Завгородний, Ю.Левицкий, А.Хелемский, Я.Лапинский, Б.Яровинский и другие. Все танцевальные номера идут в сопровождении симфонического оркестра, которым долгие годы руководил сподвижник П.Вирского, композитор, народный артист Украины Игорь Иващенко.

Коллектив побывал более чем в 60 странах мира, в частности: во Вьетнаме, Корее, Китае, Кубе, Австрии, Англии, Канаде, США, Бельгии, Франции, Испании, Италии, Греции, Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Португалии, Швейцарии, Дании, Андорре, Японии и других, где всегда с честью демонстрировал достижения национальной культуры.

Искрометном украинский хореографическому искусству аплодируют концертные залы всего мира.

Сегодня Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П.Вирского активно работает над совершенствованием своего профессионального уровня, пополняет репертуар новыми произведениями, ведет активную творческую жизнь, пропагандируя украинское хореографическое искусство как в Украине, так и за рубежом.

Заказ билетов – 247 23 03, Стоимость билетов – от 80 до 450 гривен