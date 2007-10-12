Милиция на воскресенье стягивает силы в Киев

Милиция готова обеспечить общественный порядок в Киеве 14 октября – в день празднования очередной годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Тем не менее, в МВД призывают всех участников акций, намеченных на этот день в столице и других городах Украины, вести себя толерантно и сдержанно, заявил сегодня журналистам в Судаке (Крым), где проходила плановая коллегия МВД Украины, исполняющий обязанности министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его информации, согласно заявке организаторов акций, в Киеве в мероприятиях 14 октября ожидается участие около 19,5 тысяч человек. «Это немало», - отметил и.о. министра.

По его словам, состоялся ряд совещаний, посвященных организации мероприятий 14 октября, и участники акций, намеченных на этот день, «пообещали, что все будет нормально». «Мы думаем, мы справимся с этой ситуацией, - сказал М.КОРНИЕНКО. - Мы приглашаем тысячу сотрудников милиции из тех регионов, которые находятся поблизости к Киеву».

И.о. министра внутренних дел призвал всех участников акций в годовщину создания УПА вести себя толерантно. «Мы снова обращаемся к участникам этого процесса, чтобы они себя вели толерантно, сдержанно и законно, - отметил М.КОРНИЕНКО. - Потому что столько милиции, чтобы каждого из них окружить, мы не имеем. Будем надеяться все-таки на их понимание». Он также добавил, что большинство участников акций – разумные люди, но есть два-три отряда тех, «кто находится в антагонистических отношениях по отношению друг к другу».

В свою очередь начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ добавил, что есть распоряжение руководства внутренних дел страны к региональным подразделениям МВД взять под охрану памятники и культовые сооружения УПА.