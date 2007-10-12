Янукович: наши пращуры-казаки всегда были поборниками свободной жизни

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев с Днем украинского казачества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

“Это праздник – дань глубокого уважения нашего народа незабываемым страницам истории украинского национально-освободительного движения, признание победы и героизма наших пращуров-казаков, которые во все времена были поборниками свободной жизни в независимом государстве”, - говорится в приветственном слове.

В.ЯНУКОВИЧ считает символичным, что «День казачества отмечается в одно время с величественным православным праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, которая традиционно считается покровительницей и заступницей украинского народа и на протяжении веков вдохновляла казаков, давая им воодушевление и силы в борьбе».

“Нынешнее поколение надежно оберегает и достойно продолжает традиции наших предков. Сегодня казацкая идея имеет в Украине широкий круг последователей и сторонников во всех регионах, а казацкие объединения делают весомый вклад в сохранение исторической памяти и утверждение национального сознания”, - говорится в приветствии.

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что казацкий дух и в дальнейшем будет оставаться надежным спутником украинского народа на избранном пути, “а казачество будет залогом укрепления мира и согласия в обществе”