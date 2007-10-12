Донетчанам покажут Тимошенко вперед ногами (фото)

Выставка фотографий, опубликованных в газете "Коммерсант-Украина" открылась сегодня в Донецке.

Как сообщил главный редактор издания Андрей Гоголев, Донецк стал вторым после Киева городом, в котором экспонируются лучшие "первополосные" фотографии Ъ.

На выставке представлено 72 работы как штатных работников газеты "Коммерсант-Украина", так и сотрудничающих с изданием региональных фотографов, сообщает "Остров".

Идею выставки "Первополосные кадры" киевское издание позаимствовало у московского "Коммерсанта". В ходе пресс-конференции между главным редактором Ъ Андреем Гоголевым и руководителем фотослужбы "Коммерсанта" господином Нестеровым возникла небольшая дискуссия. "В России (на аналогичной выставке) фотографии более стебные, а у нас более интеллектуальные", - считает главный фотограф. "Наша выставка не менее стебная, чем в России. Даже более…", - уверен главный редактор.

При этом оба сошлись во мнении, что фотографии "Коммерсанта" не преследуют цель подловить известных людей в неудобных, спекулятивных ракурсах.

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