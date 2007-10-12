В Донецке поймали врача - одного из ”черных трансплантологов”

Сегодня в Донецке сотрудниками милиции был задержан один из фигурантов дела о незаконной трансплантации человеческих органов – доктор Михаэль ЗИС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Судаке (Крым) заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

По его словам, милиция Украины тесно сотрудничала с израильской полицией, и вчера был получен сигнал о том, что один из фигурантов нашумевшего дела о незаконной трансплантации органов въехал в Украину.

«Вчера мы получили сигнал о том, что один из фигурантов этого дела – мы получили сигнал не от израильтян, а получили от МВД Молдовы, – что он въехал в Украину, и мы его, как говорят, «приняли», - отметил М.КОРНИЕНКО. – И мы его привели туда, куда он приехал, в Донецк, и там задержали».

Как уточнил М.КОРНИЕНКО, задержание проходило сегодня по постановлению МВД Молдовы об аресте этого человека.

«Он задержан и теперь будет решаться вопрос о его экстрадиции в эту республику (в Молдову - УНИАН), и потом они будут решать дальше вопрос с Израилем», - сказал и. о. министра.

Он также добавил, что задержанный человек – легендарная личность, «это доктор, это врач, который фигурировал в этих скандалах, его фамилия ЗИС».

Как сообщалось, израильская полиция, расследуя дело так называемых "черных трансплантологов", выяснила, что большинство операций по пересадке донорских органов они осуществляли якобы в Донецком центре трансплантации почек под руководством доктора Михаэля ЗИСА, который решением Министерства здравоохранения Израиля лишен лицензии на проведение врачебной деятельности.

В то же время руководитель Донецкого центра трансплантации почек Виктор ДЕНИСОВ 11 октября заявил, что М.ЗИС в Донецке никаких операций не делал. В частности, В.ДЕНИСОВ подтвердил, что во время некоторых операций, которые на законных основаниях проводились в центре гражданам Израиля, присутствовал доктор Михаэль ЗИС. "У нас были пациенты из Израиля, мы выполняли донорские трансплантации, и Михаэль ЗИС был в качестве сопровождающего лица, переводчика и ничего больше. Никаких врачебных манипуляций он не делал", - заявил В.ДЕНИСОВ.