На Львовщине неизвестные разрисовали свастикой барельеф Бандеры

Как сообщила УНИАН руководитель отдела связей с общественностью ГУ МВД в Львовской области Светлана Добровольская, соответствующее заявление поступило вчера, 11 октября, в местный райотдел милиции.

По ее словам, проводится доследственная проверка. Осуществляются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Справка УНИАН. Барельеф проводника ОУН С.Бандеры установлен в г. Сокаль на Здании «Ощадбанка» по улице Шептицкого, 29. Он был изготовлен и установлен несколько лет назад за средства районной организации Конгресса украинских националистов и Союза политзаключенных.