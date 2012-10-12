На Львовщине неизвестные разрисовали свастикой барельеф Бандеры
14:17, 12 октября 2012Общество
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В городе Сокаль Львовской области неизвестные разрисовали немецкой свастикой барельеф проводника ОУН Степана Бандеры.
Как сообщила УНИАН руководитель отдела связей с общественностью ГУ МВД в Львовской области Светлана Добровольская, соответствующее заявление поступило вчера, 11 октября, в местный райотдел милиции.
По ее словам, проводится доследственная проверка. Осуществляются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения.
Справка УНИАН. Барельеф проводника ОУН С.Бандеры установлен в г. Сокаль на Здании «Ощадбанка» по улице Шептицкого, 29. Он был изготовлен и установлен несколько лет назад за средства районной организации Конгресса украинских националистов и Союза политзаключенных.
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