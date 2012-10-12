Суд обязал хозяина снести гостиницу на берегу Днепра

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Днепровской экологической прокуратуры, по факту незаконного строительства Херсонским межрайонным экологическим прокурором было возбуждено уголовное дело по обвинению предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ст.197-1 ч.4 УК Украины.

Досудебным следствием нарушителю экологического законодательства инкриминировалось самовольное строительство зданий (отеля) на самовольно занятом земельном участке водного фонда площадью 0,0489 га в пределах водоохранной зоны.

Решением Суворовского районного суда от 2 октября 2012 года иск Херсонского межрайонного экологического прокурора, заявленного в интересах Херсонского городского совета об освобождении самовольно занятого земельного участка и возмещении убытков, был удовлетворен.

В частности, суд обязал предпринимателя освободить незаконно занятый им земельный участок, расположенный в прибрежно-защитной полосе Днепр путем сноса самовольной застройки.