Симоненко обвиняет в повышении цен Ющенко, его окружение и БЮТ

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО обвиняет в повышении цен в стране Президента Виктора ЮЩЕНКО, его окружение и членов БЮТ.

"Нынешний рост цен на топливо, хлеб, мясо, молоко, а следовательно и на все основные товары и услуги носит не экономический, а политический характер", - цитирует слова П.СИМОНЕНКО пресс-служба КПУ.

Лидер коммунистов отмечает, что "именно спровоцированные Президентом, его окружением и бютовцами незаконные выборы привели к тотальному повышению цен, что уже в ближайшее время негативно отразится на уровне жизни людей".

"Эти незаконные выборы усилили противостояние внутри страны и на международной арене, ухудшили инвестиционный климат, и неминуемо приведут к сокращению реального сектора экономики, а, значит, и доходов госбюджета", - уверен П.СИМОНЕНКО.

"На практике, с одной стороны, это обернется сокращением социальных и пенсионных программ, недофинансированием науки, культуры, образования, медицины", - добавил он.

С другой стороны, по словам П.СИМОНЕНКО, еще больше станет бездна “между горсточкой олигархов, которые наживаются на человеческих бедах, и миллионами тех, кто честным и тяжелым трудом создает материальные блага, зарабатывая себе на жизнь".

По убеждению П.СИМОНЕНКО, "сегодня как никогда необходим государственный контроль за использованием энергоресурсов и жесткое соблюдение финансовой дисциплины при расчетах за газ с Россией".