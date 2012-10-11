Нобелевская премия ушла из-под носа Мураками

Об этом сегодня в Стокгольме сообщил постоянный секретарь Шведской академии Петер Энглунд, передает РИА «Новости».

Мо Янь - это псевдоним 57-летнего китайского прозаика, который в переводе означает "молчи". Его настоящее имя - Гуань Мое. Произведения писателя переведены на десятки языков. За пределами Китая наиболее известен как автор романа, по которому был снят фильм "Красный гаолян" Чжана Имоу.

Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составляет в этом году 8 млн шведских крон (1,2 млн долл. США).

Церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Напомним, среди претендентов на награду были японский писатель Харуки Мураками, венгерский прозаик и драматург Петер Надаш и ирландец Уильям Тревор.