В Стокгольме сегодня объявят Нобелевского лауреата по литературе
09:56, 11 октября 2012Общество
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В Стокгольме сегодня будет объявлено имя Нобелевского лауреата по литературе за 2012 год.
Харуки Мураками - один из претендентов
Как сообщает радио «Свобода», среди претендентов на награду – японский писатель Харуки Мураками, венгерский прозаик и драматург Петер Надаш и ирландец Уильям Тревор.
Ранее на этой неделе стали известны лауреаты Нобелевских премий по медицине, физике и химии.
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