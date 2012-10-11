В Стокгольме сегодня объявят Нобелевского лауреата по литературе

Как сообщает радио «Свобода», среди претендентов на награду – японский писатель Харуки Мураками, венгерский прозаик и драматург Петер Надаш и ирландец Уильям Тревор.

Ранее на этой неделе стали известны лауреаты Нобелевских премий по медицине, физике и химии.