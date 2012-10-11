В Стокгольме сегодня объявят Нобелевского лауреата по литературе

09:56, 11 октября 2012
Общество
852

В Стокгольме сегодня будет объявлено имя Нобелевского лауреата по литературе за 2012 год.

Харуки Мураками - один из претендентов

Как сообщает радио «Свобода», среди претендентов на награду – японский писатель Харуки Мураками, венгерский прозаик и драматург Петер Надаш и ирландец Уильям Тревор.

Ранее на этой неделе стали известны лауреаты Нобелевских премий по медицине, физике и химии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter