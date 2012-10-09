Регионал: биометрические паспорта украинцам будет делать матрацная фирма

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Василий Грицак в эфире 5 канала, комментируя принятие закона, которым в стране будут введены биометрические паспорта.

Он рассказал, что за оформление паспорта ребенку, при достижении 16 лет, родители будут платить "примерно 120 гривен каждые 10 лет".

"В Европе через каждые 10 лет граждане платят не менее 100 евро", - добавил депутат.

На замечание журналистов, что в расчете количества граждан Украины, которым исполнилось 16 лет, это будет примерно 1 миллиард гривен и все это пойдет в одну структуру ЕДАПС, Грицак заявил: "Все это пойдет в фирму" Венето ". Она будет печатать паспорта. Она матрасы будет делать и паспорта ".

Как отмечает Украинская правда, концерн ЕДАПС связан с Грицаком. Компания "Венето" - с Михаилом Бродским.