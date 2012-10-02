Рада одобрила введение электронных паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» проголосовали 233 народных депутата из 308 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины на территории Украины. Паспорт гражданина Украины оформляется всем лицам, начиная от рождения и независимо от возраста на каждые 10 лет.

Паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель. Оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляются распорядителем Реестра. Паспорт гражданина Украины выдается не позднее, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение.

В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа, имя лица; пол; гражданство, дата рождения; уникальный номер записи в Реестре, номер документа, дата окончания срока действия документа, дата выдачи документа: уполномоченный субъект, выдавший документ (код), место рождения; оцифрованного образа лица; оцифрованного подпись. Паспорт гражданина Украины содержит надпись на украинском языке "Паспорт гражданина Украины является собственностью Украины".

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, удостоверяющим личность, подтверждающий гражданство Украины лица, на которую он оформлен, за рубежом и дает право этому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, на четыре года, а лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, - на 10 лет. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу производится в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется в Украине - распорядителем Реестра, за рубежом - ЗГУ. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу содержит надпись на украинском и английском языках: "Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является собственностью Украины" и текст на украинском и английском языках: "Именем Украины Министр иностранных дел Украины просит всех, кого это может касаться, всеми возможными средствами облегчить поездку предъявителя паспорта, оказывать ему необходимую помощь и защиту ".

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается заявителю не позднее, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение. Дипломатический паспорт изготавливается в форме книги, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

Водительское удостоверение является документом, удостоверяющим личность и ее специальный статус в части подтверждения права его владельца на управление транспортными средствами. Водительское удостоверение изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель. Водительское удостоверение выдается на срок, установленный в соответствии с требованиями международных договоров Украины. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Документы, подтверждающие гражданство, удостоверяющие личность или ее специальный статус, выданные до дня вступления в силу настоящего Закона, действуют до истечения срока их действия и не подлежат обязательной замене. Водительское удостоверение, выданные с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик, прекращают свое действие с 1 января 2014 года.

Развитие инфраструктуры Единого государственного демографического реестра осуществляется на базе Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования. За выдачу гражданам паспорта гражданина Украины, предусмотренным настоящим Законом, в первый раз государственная пошлина не взимается.