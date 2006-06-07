Коммунальные тарифы в Киеве необходимо повысить в 2-3 раза

Тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) Киева необходимо повысить в 2-3 раза, однако столичная власть пока не имеет на это полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сегодня во время общественных слушаний по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

По его словам, сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда уровень тарифов ЖКХ за отопление, горячую, холодную воду, плата за квартиру не отвечает тем расходам, которые несут предприятия, оказывающие эти услуги. Действующие тарифы возмещают 50-80% фактических расходов. При этом в фактических расходах не учитываются работы, связанные с капитальным, текущим ремонтами, заменой труб, ремонтом крыш, фасадов и пр.

Как отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, если эти работы учесть в тарифах, то они должны быть повышенные, в среднем, от 2 до 3 раз.

При этом он отметил, что окончательный размер повышения тарифов можно будет сказать только после того, как правительство и Министерство строительства и архитектуры примут методики расчетов этих тарифов. «Сейчас мы можем говорить лишь о приблизительном уровне повышения», - отметил он.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ назвал патовой ситуацию в ЖКХ Киева. “Правительство критикует киевскую власть за то, что она не повышает тарифы. При этом ни один орган – ни государственный, ни орган местного самоуправления - не наделен в однозначном порядке полномочиями по пересмотру тарифов”, - заявил он. Так, закон о жилищно-коммунальном хозяйстве предусматривает, что тарифы утверждают органы местного самоуправления, а закон об органах местного самоуправления «предусматривает, что мы утверждаем лишь тарифы коммунальным предприятиям, а в Киеве коммунальных предприятий, которые предоставляют эти услуги, практически нет, кроме ЖЭКов».

Он сообщил, что планируется подготовить обращение к Министерству юстиции с просьбой провести юридическую экспертизу такой ситуации, и, «возможно, юристы найдут какой-то выход». При этом В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что в законе предусмотрено, что органы местного самоуправления пересматривают тарифы согласно порядку, однако этот порядок на сегодня не установлен. «Эта патовая ситуация приведет к тому, что в случае утверждения нами тарифов будет или прокурорский протест, или иски в суд, или отмена Минюста, и они внедрены не будут», - сказал он.

По данным В.ЯСТРУБИНСКОГО, на сегодня тарифы «Киевводоканалу» возмещают лишь 54% его расходов. По его словам, тариф за 1 кубометр холодной воды должен быть повышенный с 52 коп. до 1 грн. 80 коп. При этом тарифы на тепловую энергию в Киеве возмещаются, в среднем, на 81% при теперешней цене на газ. “Если цена на газ для предприятий теплокоммунэнергетики повысится, что прогнозируется, до 480 или даже до 680 грн. за 1 тыс. кубометров, то оплата 1 кв. м квартиры может составить от 1 грн. 50 коп. до 1 грн. 80 коп. и соответственно вырастет стоимость горячего водоснабжения», - сказал он.

По поводу квартирной платы В.ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что для покрытия затрат размер квартплаты должен составлять около 1 грн. 80 коп. за 1 кв. м, тогда как на сегодня, в среднем, по городу квартплата составляет 51 коп. за 1 кв. м.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, если свести все цифры, то месячная квартплата за однокомнатную стандартную квартиру площадью 31 кв. м, где проживает один человек, может составить до 200 грн., включая коммунальные услуги, квартплату, газ и электроэнергию в пределах нормативного потребления. Квартплата за двухкомнатную квартиру - до 370 грн., а за трехкомнатную площадью 66 кв. м, где проживает четыре человека, – до 513-550 грн.

Это значительное повышение, подчеркнул начальник Управления ценовой политики КГГА, «и мы внесли предложение правительству, чтобы на случай принятия таких решений оно предусмотрело возможность предоставления населению субсидий, в частности снижение порога субсидий до 5% (он сейчас составляет 15% и 20% от доходов граждан) и несколько изменили вообще условия получения субсидий».