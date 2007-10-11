Летать в Европу станет дороже на 30-40%

Туроператоры прогнозируют с начала ноября т.г. подорожание всех направлений авиатуризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 10 октября на пресс-конференции сообщила директор по туризму турфирмы «Пан Укрейн» Елена ШАПОВАЛОВА.

«Сейчас уже все авиакопании готовятся к переводу своих тарифов с 1 ноября в евро», - сказала она.

По ее словам, подорожание будет связано с решением членов тарифной конференции ИАТА о присоединении Украины к «еврозоне» по продаже авиаперевозок. Данное решение находится пока на этапе согласования с авиакомпаниями - членами ИАТА, в период с 1 ноября 2007 г. по 1 января 2008 г. ожидается перевод стоимости услуг в евро в аэропорту «Борисполь»: такси, питание, топливо, услуги «Украэроруха». «Таким образом, - отметила она, - все расходы авиакомпаний, выполняющих рейсы в Европу, полностью будут переведены на евро, ввиду чего авиакомпании активно готовят к переводу на евро и тарифов на регулярные рейсы».

В то же время, по словам эксперта, пока не известно, по какому кросс-курсу будут переводиться доллары в евро. «Многие авиакомпании планируют только поменять в системах бронирования, то есть в системах «Амадеус», слово «доллар» на слово «евро». То есть, автоматом мы будем иметь 30-40% удорожание. Не известно, как себя поведут авиакомпании, но эти разговоры уже муссируются, потому что для них это дополнительный механизм получения заработка», - заявила она.

Более того, Е.ШАПОВАЛОВА сообщила, что авиакомпании уже попробовали перевести контракты на зимние чартерные рейсы (рейсы, которые туроператоры заказывают на популярные туристические направления) на евро, однако операторам удалось отстоять «долларовые» контракты. "Что нас ждет, зависит от того, какой кросс-курс нам насчитают", - подытожила Е.ШАПОВАЛОВА.